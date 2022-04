Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’, Paolo Di Canio analizza così la lotta al vertice in Serie A: “Se l’Inter non avesse avuto quel blackout adesso sarebbe prima con 7-8 punti di vantaggio, non perché sia nettamente la più forte ma perché ha l’abitudine a vincere data dall’anno scorso. Quando il Milan poteva dare la stoccata vincente non lo ha fatto, lo dicono i due 0-0 consecutivi. E poi lo stop del Napoli è clamoroso. Per questo dico che l’Inter resta la favorita nonostante la scorsa settimana contro la Juventus non abbia convinto”.