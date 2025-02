"Qui non è più regolamento VAR, che possiamo anche non essere d’accordo, se arrivi in corsa così...", irrompe così Paolo Di Canio nel salotto di Sky Sport, dove uno degli argomenti più caldi della serata di ieri è stato il rigore a favore dell'Inter non assegnato dalla coppia Chiffi-Di Paolo che ha fatto discutere anche i diretti protagonisti. Di seguito l'analisi dell'opinionista.

"Pavlovic che arriva con questa velocità e gli tocca la gamba sinistra in volo che deve andare a terra per tenere l’equilibrio e la fa volare. La tocca prima, gli dà una bastonata proprio in corsa. Gli dà proprio un calcino alla gamba sinistra dietro il polpaccio al volo. Questo è un rigore grande come un palazzo", ha detto senza dubbi.