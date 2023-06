"A livello di club abbiamo dimostrato di aver fatto qualcosa di importante. Tre finali, peccato per i risultati ma è importante arrivarci". Questo il pensiero di Luigi Di Biagio, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, dove ha risposto anche a proposito delle tre finali europee che hanno visto protagoniste tre italiane, nessuna delle quali è riuscita a trionfare. "Nazionale? Dobbiamo trovare il giusto undici per andare avanti, i presupposti ci sono. Stasera è importante vincere per far crescere i nostri ragazzi e il nostro movimento".

Sul mercato aggiunge:

"Tante volte basta lo spostamento di un allenatore per far scalare sette otto panchine. Per i giocatori è un mercato tattico, soldi ce ne sono pochi, bisogna essere intelligenti e rapidi per cercare di capire chi può far bene la prossima stagione. In Italia il Napoli fa un po' scuola da questo putno di vista.