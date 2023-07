Luigi Di Biagio, durante l'elaborazione del calendario di Serie A, è intervenuto sulle possibilità scudetto dell'Inter in vista della stagione in arrivo: "A livello europeo, abbiamo visto tutti cosa ha fatto Inzaghi. A livello di campionato, invece, deve fare di più. L'Inter deve puntare al titolo, la base è importante e le condizioni ci devono essere tutte. Sono arrivati Frattesi e Thuram, lo scorso anno sono arrivati a -20 dal Napoli, devono migliorarsi per forza".