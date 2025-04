Alla 32esima giornata di Serie A arriva il momento della prima direzione stagionale con l'Inter per l'arbitro brindisino Marco Di Bello, designato per il match di sabato sera contro il Cagliari. Di Bello, col quale i nerazzurri non hanno mai perso collezionando dieci vittorie e quattro pareggi in 14 precedenti, non incrocia l'Inter da più di un anno: l'ultimo precedente risale al 4-0 contro l'Udinese del 9 dicembre 2023.