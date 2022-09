Gerard Deulofeu , attaccante dell'Udinese ed ex blaugrana, assicura che "il Barcellona è il favorito contro l'Inter" . È quanto afferma ai microfoni del Mundo Deportivo durante una visita in redazione. Lo spagnolo evidenzia comunque che quella nerazzurra "è una squadra preparata e rocciosa . Se ha un risultato in cui è a suo agio ed è in vantaggio, lascia pochissimi spazi ed è difficile farle gol. Ora, quando ha un risultato contro e deve andare a provare a vincere la partita, inizia a lasciare spazi. Mi sono sentito più a mio agio nel secondo tempo che nel primo e con gli spazi abbiamo potuto sfruttare le loro debolezze" conferma poi, tornando con la mente al match della Dacia Arena.

Per Deulofeu, comunque, il Barça è "favorito, è una squadra migliore della loro e se la palla circola bene e ha la fortuna di andare in vantaggio, allora vincerà. Hanno un attacco potente, Lautaro-Lukaku, ma la chiave per vincere contro l'Inter per me è al centro del campo: bisogna annullare il centrocampo e Brozovic, come abbiamo fatto noi, e vincere i duelli con Barella e Calhanoglu".