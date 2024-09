Quello di domenica a San Siro è un derby che rischia di essere decisivo soprattutto per le sorti della panchina di Paulo Fonseca. Il Milan arriva alla stracittadina dopo la sconfitta in Champions contro il Liverpool e, più in generale, dopo un avvio di stagione negativo. Le quote Snai, in ogni caso, non sembrano lasciare scampo ai rossoneri e all’allenatore portoghese: il successo dell’Inter, che il derby lo giocherà ‘in casa’, vale 1,63, con il pareggio a 4,00 e la vittoria del Milan addirittura a cinque volte la posta.

Nelle previsioni dei quotisti, si preannuncia una partita con almeno tre gol e con entrambe le squadre a segno: sia l’Over che il Goal, infatti, hanno una quota di 1,60, con Under e No Goal a 2,20. Solo giocatori dell’Inter in cima al tabellone dei possibili marcatori: Lautaro Martinez domina a 2,25, poi Marcus Thuram a 2,50, Mehdi Taremi a 3,00, Marko Arnautovic a 3,50. Alvaro Morata a 3,75 è il primo rossonero in lavagna.