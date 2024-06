Oggi Algemeen Dagblad sostiene che Memphis Depay, fresco di addio all'Atletico Madrid e accostato di conseguenza dai media all'Inter, potrebbe tornare in patria per vestire la maglia dell'Ajax. Ma dal ritiro della nazionale olandese l'attaccante preferisce glissare sull'argomento: "Non ci penso in questo momento. Il PSV per me è casa. Sta facendo bene ed è diventato facilmente campione. Ma ad essere sincero, la mia mente non è affatto preoccupata per il trasferimento in questo momento. Sono estremamente concentrato sul Campionato Europeo. Ho abbastanza persone nel mio entourage che si occupano di un mio trasferimento, ma questo non è importante per me ora".

"Voglio vincere il Campionato Europeo. Ecco perché ci siamo riuniti qui. Se non lo vogliamo e non siamo disposti a fare tutto per questo, allora stiamo perdendo tempo", ha concluso Depay.