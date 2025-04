Mehdi Demiral, difensore turco con un passato in Italia e oggi all'Al-Ahli, ha rilasciato un'intervista a gianlucadimarzio.com in cui racconta di essere stato vicino ad entrambe le formazioni milanesi. “Sono stato vicino anche all’Inter ma non si è fatto nulla perché l’Atalanta ha preferito non cedermi - racconta - Tornare in Italia? Vediamo, nel calcio non si sa mai cosa può succedere".

"Lì ho imparato tanto, è stato molto importante per la mia carriera. Seguo ancora il campionato, anche perché ci sono i miei connazionali Calhanoglu e Yildiz. Seguo ancora la Serie A”, aggiunge Demiral.