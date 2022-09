"Inter-Roma è la partita fra le due società che hanno segnato la mia carriera. L’Inter mi ha permesso di giocare in Serie A, la Roma mi ha permesso di affermarmi a grandi livelli. Quello che ho adesso, quello che sono diventato, lo devo alla Roma". Parole di Marco Delvecchio, doppio ex di nerazzurri e giallorossi che sabato prossimo si sfideranno a San Siro. "Il campionato è equilibrato, non vedo una squadra che possa vincere facilmente ammazzando la competizione. Ci possono credere tutti" ha detto a Playroma.