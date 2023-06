La Germania, con Robin Gosens, ha incassato ieri un'altra sconfitta in amichevole contro la Colombia per 2-0. Non una prova positiva, per i tedeschi, che schieravano l'interista come titolare a sinistra. "Non c'è nulla di buono di cui parlare. Ci aiuta solo il lavoro. Tutti insieme. Grazie per il supporto", ha scirtto stamattina su Instagram.