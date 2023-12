"Mi è piaciuto il Lecce del Meazza contro l’Inter. Ma in un certo senso è meglio incontrare l’Inter che non l'Atalanta" ha detto Delio Rossi al Quotidiano di Puglia, dove è intervenuto in vista di Lecce-Atalanta. E a proposito della squadra di Gasp dice: "Contro di loro tutto si fa più difficile perché la sua caratteristica è l’imprevedibilità. Puoi trovarti di fronte una squadra capace di rifilarti quattro gol, oppure una squadra che finisce con lo spianarti la via senza volerlo.

È una squadra che sfrutta bene l’ampiezza, capace di venire e prenderti alto, molto brava nell’uno contro uno, forse è la squadra più europea di questo campionato, quella che ha più ritmo".