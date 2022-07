Dietro il Milan campione d'Italia, dall'Inter alle romane, tutte le big del campionato si stanno muovendo sul mercato per provare a migliorarsi con l'obiettivo di detronizzare Stefano Pioli. Ma in che modo? Delio Rossi, ex tecnico, risponde così: "L'Inter è la squadra più collaudata e ha aggiunto Lukaku, la Juve si rinforzerà ancora, forse il Napoli ha perso qualcosa - le sue parole a TMW Radio -. La Roma si è rafforzata tanto, la Lazio, invece, ha fatto una squadra logica, come voleva Sarri: forse è la prima volta che Lotito accontenta un suo allenatore".