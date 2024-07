Via libera della Camera al decreto Sport. I voti a favore sono 174, i contrari 123 e 5 astenuti. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato per essere convertito in legge entro il 30 luglio. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Calcio e Finanza nel testo figura una commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e l'emendamento Mulè che darà maggior potere alla Lega A.