Con la Coppa Italia sollevata un paio di giorni fa sotto il cielo di Roma Arturo Vidal torna a vincere la suddetta competizione a distanza di sette anni dall'ultima volta, risalente ai tempi della Juventus. Il cileno, vincendo contro la sua ex squadra, ha messo in tasca il suo terzo trofeo con la maglia dell'Inter, ventitreesimo della carriera. Obiettivo che gli vale la corona di calciatore più vincente della storia del Cile, superando Claudio Bravo, fino a qualche giorno fa il calciatore cileno col palmares più ricco. Ma non solo: l'ottava Coppa Italia della storia nerazzurra è per il Guerriero il decimo titolo italiano (5 Scudetti, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe). Superato nella speciale graduatoria Marcelo Salas, fermo a nove.