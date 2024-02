Koni De Winter, calciatore del Genoa in prestito dalla Juventus, ha parlato a Radio Tv Serie A dei difensori più forti visti in carriera. "Il più forte di tutti è stato Chiellini. Oggi, per adesso, dico Bastoni", la risposta del giocatore rossoblu, che col Grifone avrà modo di affrontare a breve l'Inter al Meazza, il prossimo 4 marzo.