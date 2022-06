Il nuovo sistema difensivo a tre scelto per la Nazionale olandese da Louis van Gaal sta favorendo Nathan Aké che, a differenza dei più quotati Matthijs de Ligt e Stefan de Vrij, ha il vantaggio di essere più adatto come braccetto di sinistra essendo mancino. Come si è visto nella sfida di Nations League con il Belgio: "Ci sono sicuramente più opportunità di giocare per via del cambio modulo, ma credo nelle mie qualità anche in una linea a 4: alla fine dipende solo da me - le parole del giocatore del Manchester City al De Telegraaf -. Il ct ha chiarito che vuole vedere di più da me, sono migliorato nel corso della stagione e sto cercando di fare meglio".