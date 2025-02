Solo un pareggio per l’Inter nel derby contro il Milan nonostante una partita costellata da episodi e occasioni da gol. Ai microfoni di Inter TV ha commentato il match il difensore Stefan De Vrij, autore del gol dell'1-1 finale: "È successo di tutto, abbiamo preso tre pali, tantissime occasioni. Per fortuna alla fine siamo riusciti a pareggiarla, ma meritavamo di più”.

Sul gol: “È una partita importante per i tifosi, è speciale segnare, ma è un peccato non aver vinto. sicuramente come diciamo spesso se non puoi vincere è importante non perdere.

Sul Milan: “Conosciamo la loro qualità, è una delle squadre più forte nelle ripartenza. Ci hanno fatto gol spesso così, noi siamo rimasti compatti e ci abbiamo creduto. Alla fine abbiamo trovato il pari meritatamente. Non so se il gol dimostra la mia qualità, sono stati molto bravi Nicola e Yann che l’hanno messa bene. Siamo uniti, siamo una squadra compatta e dobbiamo continuare a lavorare. Dobbiamo sempre pensare a vincere, oggi è arrivato solo un pareggio. Dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare e provare a vincere tutte le partite che mancano”.