Vittoria ancora una volta rimandata per l'Inter che dopo più di ottanta minuti in vantaggio subisce il gol dell'ex come da tradizione e chiude per 1-1 la trasferta in casa della Salernitana. Dopo Inzaghi a parlare del risultato ottenuto all'Arechi è Stefan De Vrij che a Inter TV dice: "Penso che si può analizzare la partita come vogliamo ma la verità è che se non la chiudi può succedere di tutto e poi la pareggi con un cross. Ripeto: bisogna chiudere le partite".