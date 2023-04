Torna la Serie A, torna l'Inter che, dopo i due ko consecutivi in campionato incassati contro Spezia e Juventus, risultati con i quali ha salutato i tifosi prima della pausa per le Nazionali, affronterà questo pomeriggio la Fiorentina tra le mura amiche del Meazza. Una sfida complicata come ammette Stefan De Vrij, da poco diventato papà, a DAZN prima del fischio d'inizio che proprio sulla nascita del primogenito dice: "Sono diventato papà e sono molto felice, ma ora sono concentrato su questa partita. La Fiorentina è una squadra forte che gioca bene, ma abbiamo le carte in regola per tenere i tre punti a Milano".