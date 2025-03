Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, ha parlato di Castro ai microfoni di Radio Sportiva. "Sta avendo un exploit e crescendo tantissimo. Mi piace tanto come carattere, si impegna tantissimo in allenamento e in partita trascina - le sue parole -. Ha ampi margini di miglioramento perché è molto giovane, tutto quello che ha ottenuto finora lo merita perché lavora molto bene".

"Abbiamo una rosa molto ampia e sappiamo che il calendario in campionato è molto difficile - ha poi aggiunto -. Qualificazione Champions e Coppa Italia? Incontriamo squadroni nelle ultime giornate e abbiamo la doppia semifinale, con una rosa così importante giochiamocela e vediamo".