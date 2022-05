Qualificazione Champions a parte, il campionato deve emettere ancora tutte le sentenze definitive, dallo scudetto alla salvezza. Un bene per il prodotto Serie A, come ha sottolineato l'ad Luigi De Siervo a DAZN: "E' un grandissimo risultato, diamo merito soprattutto a presidenti, allenatori e giocatori di aver tenuto un'attenzione agonistica che ci terrà incollati alla tv per le ultime due giornate. Il grande entusiasmo negli stadi, inoltre, è il premio meritato dopo il grande sacrificio dei due anni di pandemia".