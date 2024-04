All'interno di un articolo apparso ieri sul Los Angeles Times dal titolo 'Come i giocatori americani stanno contribuendo ad alimentare una rinascita della Serie A”, Luigi De Siervo, amministratore Delegato di Lega Serie A, ha tracciato la nuova strategia del calcio italiano negli Usa. Se gli Stati Uniti - scrive il Los Angeles Times a firma Kevin Baxter - arriveranno lontano nel prossimo Campionato del Mondo, o anche nella Copa América di quest'estate, l'Italia potrebbe avere parte del merito. Dal 2022, ben 10 calciatori americani hanno giocato in Italia; sei di loro erano nella rosa dei 23 convocati per la finale della CONCACAF Nations League della scorsa settimana. E cinque delle 20 squadre della Serie A italiana hanno proprietari americani.

Per Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, questa è una relazione che favorisce entrambe le parti. "Non è una coincidenza - ha detto -. I club italiani stanno seguendo da vicino lo sviluppo del calcio negli Stati Uniti". Per gli italiani, è stato un vantaggio anche dal punto di vista del business.

Dal quando la Serie A ha seguito la Bundesliga e la Liga spagnola aprendo un ufficio commerciale a New York due anni fa, De Siervo afferma che la Lega ha visto una crescita "esponenziale" della sua fan-base negli Stati Uniti, crescita che attribuisce alla presenza di tanti giocatori statunitensi in Italia.

Per gli Stati Uniti, invece, avere giocatori in ruoli chiave nella lega che l'UEFA dice essere ora la più forte d'Europa sta migliorando la nazionale. Il capitano della nazionale USA, Christian Pulisic, sta vivendo la sua miglior stagione in carriera, con 12 gol in 40 partite in tutte le competizioni, contribuendo al secondo posto del Milan, mentre Weston McKennie è protagonista nel terzo posto della Juventus con nove assist.

"L'attrazione principale per i proprietari americani è, prima di tutto, sportiva", ha detto De Siervo. "Dopotutto, siamo al vertice del calcio europeo. Acquisire un club italiano significa anche diventare custodi della grande passione dei nostri tifosi, una passione che rappresenta il tratto distintivo del nostro paese e quindi dell'eccellenza del 'Made in Italy'".

Poi la scorsa primavera, mentre l'Italia si preparava a portare le proprie squadre alle finali delle tre principali competizioni per club europee - la Champions League, l'Europa League e la Conference League - la Serie A ha lanciato una nuova campagna, "Calcio is back ".

"Da un punto di vista sportivo, possiamo legittimamente dire che il nostro slogan è ancora più rilevante oggi", ha detto De Siervo.

Ora la Lega sta cercando di continuare quel momento: "Ma dobbiamo migliorare riguardo l’infrastruttura degli stadi - ha detto -. Uno stadio moderno non solo consente un aumento dei ricavi giornalieri, ma garantisce anche trasmissioni televisive più coinvolgenti. Lo sport è intrattenimento in ogni senso. E questo è il punto su cui gli investimenti dei proprietari americani e la loro esperienza nella realizzazione di stadi moderni ci aiuteranno".

Tredici delle 20 squadre della Lega Serie A giocano in stadi che sono stati inaugurati prima del 1967; sette risalgono a prima della Seconda Guerra Mondiale. Ciò rende ancora più notevole l'affluenza media di questa stagione - che era di 30.757 alla fine della settimana scorsa, il miglior risultato di tutta la Lega dai tempi d'oro della stagione 1998/99. Portare le infrastrutture della Serie A nel 21° secolo potrebbe aumentare anche i ricavi dei broadcaster. A ottobre, la Lega ha accettato un accordo televisivo domestico con DAZN e Sky del valore di 4,8 miliardi di dollari per le prossime cinque stagioni.