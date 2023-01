Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, è stato protagonista dell'odierna puntata de 'La Politica nel Pallone' su GR Parlamento. Tra i tanti temi toccati insieme al conduttore Emilio Mancuso, a Guido Vaciago direttore di Tuttosport, Francesco Bertolino di MF-Milano Finanza e Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza, c'è anche quello della sanzione di 15 punti inflitta alla Juventus per la questione sulle plusvalenze: "Sarei cauto, quello che è successo ha lasciato tutti perplessi per la tempistica che ha creato un imbarazzo. Ma soprattutto bisogna muoversi su regole certe, in questo momento per molte squadre non sembra ci siano regole violate. Questa asimmetria in Italia e in Europa dovremo capirla meglio. Aspettiamo le motivazioni e siamo tutti molto interessati a capire. Mi auguro che la questione poi alla fine si risolva per il meglio. E’ difficile pensare che la Juventus sia l’unica responsabile in un sistema di plusvalenze che in realtà è diffuso non soltanto in Italia, ma a livello internazionale. Questa asimmetria che penalizza una sola squadra italiana bisogna comprenderla bene, perché altrimenti per quelle che sono le nostre informazioni diventa difficile".