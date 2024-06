Intervenuto all'evento The Coach Experience organizzato dall'AIACA, Daniele De Rossi, tecnico della Roma, si è espresso così sulla stagione dei giallorossi, citando anche l'Inter: "Roma dopo quattro partite sembrava dovessimo riprendere l’Inter. Poi se vinci sei più bello e puoi apparire più umile. Ma è anche un po’ di atteggiamento. Ecco, la differenza è che a Ferrara ho avuto problemi di natura umana, niente di gravissimo, per carità, ma insomma non ero a mio agio, e un paio di volte non sono rimasto sereno perché anche io ho un carattere spigoloso. A Roma invece per fortuna mi trovo benissimo con tutti".