L'intervista rilasciata ieri al Financial Times è anche l’occasione per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per parlare della situazione del calcio in Italia. Un'analisi non propriamente lusinghiera: "Il calcio italiano non progredisce perché le decisioni non vengono prese in fretta. Quando sei un fondo di investimento, cosa sai della gestione di un calciatore? Il problema è che il calcio è composto da due mondi: è uno sport e un’industria. Se non vinci, ai tifosi non importa se sei bravo in bilancio. Per loro, è meglio che tu vada in bancarotta ma devi vincere".