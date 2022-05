Soddisfazione enorme per Sebastian de la Fuente, tecnico del Como Women che ha raggiunto la promozione nella Serie A Femminile. Dopo il traguardo raggiunto, il cognato di Javier Zanetti spiega le differenze tra questa vittoria e quella ottenuta tre anni fa con l'Inter Women: "Come dico sempre, il prossimo sarà sempre il più bello. Per fortuna in tutte le società in cui sono stato ho sempre fatto una promozione, qua l’ho centrata al primo anno. Sono felice perché non era facile, solo una squadra poteva vincere, ci siamo trovate a luglio con un sacco di incertezze. Dedico questo risultato alla mia famiglia e a mio padre".