L'Inter può rivincere? Luigi De Canio, interpellato da Radio Sportiva, ha parlato così dei nerazzurri: "È chiaro che la società ha una storia in questa direzione, una società abituata a vincere con un ambiente tutto abituato alla vittoria. L’Inter per distacco negli ultimi cinque anni è stata la squadra più forte, ha vinto l’anno scorso ma ha la struttura per potersi ripetere proprio perché c’è una storia alle spalle che le dà questa sicurezza e questa sostanza".