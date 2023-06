Avversari per una sera, amici per la vita. Kevin de Bruyne ha sottolineato anche durante la conferenza stampa odierna il legame con Romelu Lukaku, che però domani a Istanbul gli contenderà la vittoria della Champions League. Ma intanto, tra i due la stima resta inossidabile, come testimonia anche il saluto che i due si scambiano al momento del cambio sul campo dello stadio di Istanbul con il Manchester City pronto ad effettuare la rifinitura.