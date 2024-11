"Penso che Spalletti sia l'allenatore ideale per l'Italia, c'è bisogno di chiarezza e di idee, lui è l'uomo giusto". Gianni De Biasi, ex ct di Albania e Azerbaigian, lo conferma ai microfoni di TMW parlando della Nazionale: "Ha pagato come tutti l'esperienza nuova che ha vissuto, ma nulla gli può venire imputato riguardo la gestione. I risultati vanno e vengono, ma lo giudico come una persona positiva che può far bene".

Passiamo alla Serie A, chi vede come favorita per lo Scudetto?

"Il fatto di avere 6 squadre in 2 punti testimonia che la Serie A è molto più bella e divertente rispetto alle passate stagioni nelle quali si capiva subito chi poteva essere il leader del campionato. Regna l'incertezza, è difficile fare un pronostico, ma il Napoli non ha le coppe e questo è un vantaggio".

Il Milan è in difficoltà. Perché?

"Mi piace tantissimo, ha potenziale, tanti giocatori di prospettiva, ma manca qualcosa magari nell'esperienza, nella capacità di fare squadra, gruppo... È l'aspetto più difficile da poter valutare. Se entri dentro lo spogliatoio puoi capire meglio i problemi".