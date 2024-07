Gianni De Biasi, interpellato dai microfoni di Minuto71 in onda su Elleradio, ha parlato del campionato italiano: "Il calcio va avanti e bisogna aggiornarci, giocare con la palla anche da dietro è fondamentale. Poi la qualità fa la differenza. In Serie A l'Inter rimane la squadra da battere, ma siamo ancora all'inizio di luglio, aspettiamo prima di dare giudizi. Io aspetto ancora una chiamata ma in Italia non torno più dal 2010. Sono in cerca di un progetto dove l'allenatore è centrale e in Italia non è così”.