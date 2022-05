Regina De Albertis, presidente di Assimpredil Ance, intervistata dal quotidiano Il Giorno si è pronunciata anche sulle grandi opere previste a Milano, con riferimento in particolare al nuovo stadio. Parlando, forse per via delle ultime vicissitudini, usando tempi passati: "Il nuovo stadio sarebbe stato qualcosa di utile per la città, come spesso è accaduta in altre metropoli all’estero. Tutto ciò che riesce a rendere una città più attrattiva è positivo. Per San Siro c’era l’idea di ridurre l’attuale stadio e di utilizzarlo come luogo per eventi sportivi e non solo. e dovessi scommettere qualcosa – chiosa con un sorriso la numero uno di Assimpredil Ance – scommetterei sull’ipotesi Sesto San Giovanni. Ma è una mia idea, non basata su fatti concreti".