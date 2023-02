Scade oggi l'offerta di DAZN per avere l'abbonamento a prezzo scontato: fino alla fine della giornata del 14 febbraio, infatti, i nuovi iscritti alla piattaforma pagheranno 20,99 euro al mese per i primi 12 mesi invece di 24,99 euro. L’offerta speciale si applica al solo piano DAZN STANDARD con abbonamento annuale ed è attivabile solo dal sito (non tramite app) da clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal.