Dopo alcuni momenti di disservizio durante Lazio-Bologna, è arrivato il comunicato di DAZN per scusarsi della situazione: "Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l'inconveniente", ha scritto l'emittente in una nota ufficiale.