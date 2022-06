A qualche giorno dalla festa per il 29esimo Scudetto, Gigi Datome, ala dell'Olimpia Milano, manda attraverso il sito Realolimpiamilano.com un messaggio forte ai sostenitori dell'Armani Exchange: "Il fattore campo vero l’abbiamo avuto in finale. Prima c’erano i tifosi, ci avevano dato una mano, ma non c’era mai stato questo calore. Ci abbiamo messo del nostro per vincere tante partite in casa. Chissà il prossimo anno ce l’avremo anche nei playoff di Eurolega, perché ci serve un fattore campo così. Ci facciamo un mazzo tanto per arrivare tra le prime quattro, avere il fattore campo, poi tutta Europa ce l’ha e noi… So che c’era Inter-Milan, restrizioni, ma spero il prossimo anno di vivere una serata del genere a livello europeo. Sarebbe davvero importante". Il riferimento è all'infelice concomitanza verificatasi tra la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra i nerazzurri e i rossoneri e la gara 2 della serie dei quarti di finale contro l'Efes Pilsen, giocata alle 19 (e unico match della serie vinto dai biancorossi, sconfitti poi 3-1 dai campioni d'Europa, ndr).