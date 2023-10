Intervistato da Sky Sport, il difensore dell'Italia Matteo Darmian commenta così il match vinto oggi 4-0 contro Malta, che lo ha visto schierato da titolare: "Era molto importante oggi davanti a un pubblico fantastico che ci ha spinti dall'inizio alla fine, si è visto un grande atteggiamento da parte della squadra. Alla fine è un risultato giusto che ci farà guardare avanti in maniera positiva".

E ancora: "Il mister ci ha chiesto di fare la partita, di mettere in campo non solo le nostre qualità ma anche tanta aggressività. Abbiamo preparato la partita in pochi giorni e abbiamo lavorato bene, cercando di assimilare il più possibile quello che il tecnico vuole da noi", conclude il calciatore dell'Inter.