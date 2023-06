Tra i protagonisti attesi a Istanbul ci sarà sicuramente anche Matteo Darmian, che nel Media Day ad Appiano Gentile rilascia alcune battute ai microfoni di Sky: "Saranno emozioni positive, belle, ci andiamo a giocare una finale, una partita importantissima. Abbiamo fatto un bel percorso e ci vorremo godere questa finale".

C'è stato un momento in cui avete capito che potevate arrivare fino in fondo?

"Non so, sicuramente abbiamo superato un girone difficilissimo e la partita d'andata contro il Barcellona sia stata fondamentale per passare il turno, per essere più consapevoli della nostra forza. Poi è stato un crescendo fino alla semifinale di ritorno contro il Milan".

Una squadra come il City come va affrontata?

"Penso serva tutto, dalla gestione delle emozioni alla personalità. Sappiamo che il City è fortissimo, forse il più forte al mondo oggi. Ma ci prepareremo nel modo migliore e a fare la differenza saranno i dettagli".

Nella vostra zona verrà a giocare Haaland. Cosa servirà per tenerlo più lontano dalla porta possibile? C'è una strategia?

"Serviranno grande attenzione e partecipazione di tutti alla fase difensiva. Conosciamo le sue qualità, ma non sarà l'unico pericolo perché il City ha grandissimi giocatori con qualità. Dovremo stare attenti ma allo stesso tempo bravi a dimostrare la nostra forza".