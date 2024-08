Autore del gol che ha sbloccato l'incontro, Matteo Darmian ha parlato così al 90esimo ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Lecce: "L'ho sempre detto, vincere non è mai facile, ripetersi è sempre più difficile. Lo vogliamo fare, a Genova non siamo riusciti a vincere e oggi volevamo rifarci davanti al nostro pubblico. Vittoria importante, dobbiamo continuare così. Cerco di farmi trovare pronto, allenandomi sempre al 100 %. All'Inter c'è tanta concorrenza, è normale, lo dice la storia e il club. La competizione interna è sana e porta tutti a dare il massimo. Calhanoglu e i rigori? Non diciamo niente perché ora va tutto bene", ha concluso sorridendo.