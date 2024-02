Matteo Darmian è uno dei marcatori di Inter-Atalanta, il giocatore che per primo è riuscito a "bucare" la difesa dei bergamaschi firmando il momentaneo 1-0.

"Non c'è nessun tipo di euforia. Sicuramente siamo un bel gruppo e lo dimostriamo - dice l'esterno a Sportitalia -. Sappiamo che c'è tanto da lavorare. I prossimi mesi saranno i più importanti e ci stiamo preparando al meglio. Dobbiamo mantenere questo livello per tutto il resto della stagione, lavorando come abbiamo fatto finora con umiltà, voglia e determinazione per portare a casa più vittorie possibili. Fin dal primo giorno tutti si sono messi a disposizione per riportare in partita quel che proviamo in allenamento. Ci sta riuscendo bene, ci divertiamo ma sappiamo di non doverci accontentare".