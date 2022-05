Anche Matteo Darmian commenta a InterTV il successo in Coppa Italia contro la Juventus. "Non è stato facile, ma sappiamo di essere una buona squadra e sapevamo quello che dovevamo fare, dimostrandolo fin dai primi minuti. Molto bravi a non perdere la testa dopo la rimonta subita, andandola a pareggiare e poi a vincerla - spiega l'esterno nerazzurro -. Due gol evitabili, ci siamo ritrovati sotto, ma nella nostra testa c'era l'idea di vincera e abbiamo fatto di tutto. Ora ci mancano altre due 'finali', difficilissime, ma sappiamo cosa dobbiamo fare: vincere e poi sperare che il Milan faccia un passo falso. Allo scudetto crediamo ancora. Penso si sia vista la forza del gruppo anche stasera: tutti hanno dato il proprio contributo per vincere".