"Abbiamo analizzato ciò che abbiamo fatto di buono e ciò che abbiamo fatto meno bene", ha detto Matteo Darmian a Inter TV nel pre-partita di Empoli-Inter, dove l'esterno nerazzurro è tornato sul derby d'Italia pareggiato per 4-4 prima di focalizzarsi sull'analisi del match di questo pomeriggio al Castellani: "Non abbiamo avuto tanti giorni per preparare questa partita però abbiamo cercato di recuperare energie e oggi cercheremo di portare a casa la vittoria" ha continuato.

Come cercherete di trovare equilibrio tra fase difensiva e offensiva?

"È una cosa di squadra. Quando si attacca siamo tutti attaccanti e quando difendiamo siamo tutti difensori. In questo avvio di campionato abbiamo concesso qualche gol di troppo e lasciato qualche punto per strada però già questa sera vogliamo riprendere il nostro cammino".

Quali sono i pro e i contro di incontrare una squadra così giovane?

"Sicuramente hanno fatto un bell’inizio di campionato. Dovremo stare attenti, fare la nostra partita e cercare di portare a casa i tre punti".

