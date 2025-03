A pochi minuti dalla sfida contro l’Udinese, il difensore dell’Inter Matteo Darmian ha presentato la sfida di San Siro ai microfoni di Inter TV: “Sto bene, ho avuto questo periodo per riprendermi. Fortunatamente c’è stata la sosta, mi è dispiaciuto non poter aiutare la squadra perché quando si sta fuori è più difficile di quando si è in campo. Sono contento di essere tornato e oggi cercheremo di portare a casa la vittoria”.

Cosa è cambiato in questa Udinese?

“Hanno più fiducia, conosciamo le loro qualità, sono molto fisici. Dovremo stare attenti, sono una squadra difficile, dipenderà molto da noi e sono convinto che faremo una grande partita. Sappiamo quanto le palle inattive possono essere importanti, lo abbiamo visto anche a Bergamo. Sicuramente sono dei dettagli che possono fare la differenza”.