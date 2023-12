Poco prima del fischio d’inizio di Napoli-Inter, Matteo Darmian arriva anche ai microfoni di DAZN per la consueta intervista pre-partita: "Come si fa a fermare Kvicha Kvaratskhelia? Lavorando bene di reparto e di squadra in entrambe le fasi. Ci sono tanti giocatori del Napoli che possono fare la differenza, dobbiamo stare attenti. Siamo partiti bene, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così".