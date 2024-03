Arrivato in postazione DAZN, l’esterno nerazzurro Matteo Darmian presenta così il match di questa sera contro il Napoli. Preceduta da un'accoglienza incredibile da parte dei tifosi nerazzurri: “Fa piacere ricevere certe accoglienze, quando scendiamo in campo cerchiamo di dare tutto per rendere orgogliosi noi e i tifosi. Lo faremo anche stasera, dimenticando quello che è successo mercoledì. Dobbiamo continuare nel nostro percorso”.