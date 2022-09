Simon Kjaer e Christian Eriksen finalmente insieme in campo per difendere i colori della nazionale danese. I due si sono ritrovati in questi giorni prima nel ritiro di Helsingør poi a Zagabria, dove la squadra di Kasper Hjulmand sta preparando la gara di Nations League in programma doman sera contro i padroni di casa della Croazia (domenica la sfida alla Francia). Gare ufficiali che saranno occasioni ghiotte per il difensore di mettere ulteriori minuti nelle gambe dopo l'infortunio ma anche di incrementare il suo record di presenze con la sua selezione: "Per quanto tempo penso di tenere dietro Eriksen? Più a lungo possibile - ha detto oggi in conferenza stampa il 24 milanista -. Di questa cosa ne ho parlato anche con Christian, ero un po' stanco di non giocare ma è andata così (il riferimento è allo stop forzato dopo l'operazione al cuore, ndr). Penso che probabilmente farà più di presenze di me", ha concluso Kjaer, alludendo al fatto che il centrocampista del Manchester United ha tre anni in meno.