Dopo il gol segnato al primo pallone toccato in Olanda-Danimarca di sabato scorso, nel match del suo nuovo esordio in Nazionale, Christian Eriksen oggi torna in campo da titolare indossando i colori del suo Paese per la prima volta dal malore accusato il 12 giugno scorso al Parken di Copenaghen, che - coincidenza vuole - è lo stadio che oggi ospiterà l'amichevole con la Serbia. Il centrocampista del Brentford chiuderà idealmente un cerchio vestendo anche la fascia di capitano, un premio ulteriore che ha voluto riconoscergli il suo ct, Kasper Hjulmand, che si augura di poter contare sul suo leader tecnico anche nella rassegna Mondiale in Qatar.