Oscar Damiani, ex calciatore di Milan e Napoli oggi agente di calciatori, è intervenuto a Stile TV offrendo il suo punto di vista sulla lotta per lo scudetto e le prospettive delle squadre italiane. Ha esordito parlando dell’Inter, che considera ancora la favorita per il titolo: “L’Inter ha una rosa superiore e resta la favorita per lo Sscudetto. Antonio Conte è un grandissimo allenatore e lo dimostra ogni volta che prende una squadra, ma lui non gioca, lui allena. E lo sta facendo al massimo, ma ripeto, vedo l’Inter leggermente favorita in questo momento”.

Damiani mette però in evidenza l'ormai solito fattore che potrebbe giocare a favore del Napoli: “L’Inter è impegnata su tre competizioni con un carico psicofisico molto importante e questo potrebbe essere un fattore a favore del Napoli, che non deve mollare per non avere rimpianti”.