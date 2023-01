“Le società italiane sono tutte indebitate ma pensare che possano spendere è utopia. In Inghilterra spendono, qui è improponibile solo ipotizzarlo”. Oscar Damiani parla così a Tuttomercatoweb. “Bisogna puntare ai giovani e far crescere i ragazzi in casa. I calciatori importanti costano. Bisogna farsi un esame di coscienza. Corsa scudetto? Il Napoli continuerà ad essere forte. Le altre dovranno fare miracoli. Il campo sta dando ragione agli azzurri”.