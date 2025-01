"Difficile capire chi potrebbe arrivare a rinforzare il centrocampo del Napoli, dopo aver visto sfumare la pista Pellegrini", ha detto Oscar Damiani, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, dove l'agente di mercato ha parlato della sfumata trattativa tra la squadra di Antonio Conte e il capitano della Roma, entrato nelle orbite di mercato dell'Inter. "

Poi sulla lotta scudetto ha aggiunto:

"Il Napoli è una grande società ed ha un grande organico ma se riesce a rinforzarsi con uno o due innesti andrà ancora meglio. L’Inter è molto forte, ha una rosa estremamente competitiva e resta una delle più autorevoli candidate allo scudetto nonostante la sconfitta col Milan. Per i rossoneri era la partita della vita, per l’Inter no, e non ne risentiranno in alcun modo".

