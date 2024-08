Intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio, l'agente di mercato Oscar Damiani ha risposto sul campionato appena iniziato, dicendo la sua anche sulla squadra campione d'Italia in carica: "L'Inter è una società forte, non ha bisogno di fare grandi mosse di mercato. Baccin e Ausilio sono grandi dirigenti, e Inzaghi è un bravissimo allenatore. La squadra è già competitiva com'è, ma se possono innestare nuovi giocatori, ben vengano".

E la Juventus? È la squadra più forte del campionato?

"La Juve ha iniziato bene, anche se non ero convinto delle scelte iniziali. Hanno un bravissimo allenatore, che fa giocare bene la sua squadra. Il campionato sarà ancora più interessante e competitivo perché la Juventus non può essere una sorpresa visto che gioca sempre per vincere".